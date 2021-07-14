КСУ признал конституционным закон о языке

Закон о украинском языке как государственном признали конституционным. Фото: glavcom.ua

Закон о функционировании украинского языка как государственного признали конституционным.

Соответствующее решение принял Конституционный суд Украины. Проверить закон просил 51 депутат.

Так, 21 июня 2020 года в КСУ поступило конституционное представление от депутатов, которые требовали проверить закон об украинском языке на соответствие Конституции.

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Нардепы утверждали, что закон о языке не регулирует порядок применения языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения дискриминируют русскоязычных граждан. Одним из инициаторов представления является народный депутат от пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский.

КСУ рассматривал закон о языке еще в ноябре 2020 года, но тогда решение принять не удалось.

Деталей принятого решения нет. Полный текст будет опубликован на сайте суда 15 июля.

В июне этого года ВР не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Авторами законопроекта являются депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук.