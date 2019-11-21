КС признал неконституционным законопроект Зеленского

Законопроект Зеленского об уполномоченных не соответствует Конституции, говорят в суде.

Конституционный суд признал не соответствующим Конституции внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об уполномоченных Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба суда в четверг.

"Предложенные законопроектом изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных за соблюдением Конституции Украины и законов в различные сферы общественных отношений без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничения прав и свобод человека и гражданина", - заявили в КС.

Зеленский предлагал создать новые должности уполномоченных Верховной Рады. Сейчас таковым есть одно должностное лицо - уполномоченный по правам человека.

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