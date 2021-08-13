Крымские оккупанты пригрозили выдать Зеленского, если ему придется бежать из Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 963
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 621
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1035
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 630
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 828
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1512
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3231
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2403
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 585
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Фото
Все фото
4
6
21
7
12
&quot;Обдолбанный петух в косоворотке&quot;: сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Скандального судью задержали с банкой денег
Скандального судью задержали с банкой денег
Порошенко поздравил &quot;слугу&quot;, Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Видео
Все видео
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой
"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 522
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 180
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2889
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1854
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1512
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 531
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
пятница, 13 августа 2021 09:59

Крымские оккупанты пригрозили выдать Зеленского, если ему придется бежать из Украины

  Комментировать
Крымские оккупанты пригрозили выдать Зеленского, если ему придется бежать из Украины
Аксенов также заявил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами разного бизнеса в Крыму. Фото: Телеканал "Дом"

Сергей Аксенов, который называет себя "главой Крыма", заявил, что президент Владимир Зеленский не получит политическое убежище в Крыму. По его мнению, глава государства может просить политическое убежище в случае, если ему придется бежать из Украины. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на российские источники.

"У господина Зеленского здесь квартира есть. Если политическое убежище придется просить, если с Украины придется бежать, мы его выдадим без всяких сомнений", - сказал Аксенов.

Он также заявил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами разного бизнеса в Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый пятый "слуга народа" оказался в громком скандале - КИУ

Ранее Аксенов утверждал, что Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят коммунальные платежи.

Президент Владимир Зеленский 3 августа заявил, что оккупированный Крым никогда не будет российской территории. Это украинская земля, заявил глава государства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крымские оккупанты пригрозили выдать Зеленского, если ему придется бежать из Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Акробат стал королем

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 10881
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 7911
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7650
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 7497
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 4833
Политика
СБУ проведет масштабные учения в Донецкой и Луганской области
СБУ проведет масштабные учения в Донецкой и Луганской области Просмотров: 54
На параде ко Дню Независимости Украины примут участие военные из Чехии, Польши, Словакии
На параде ко Дню Независимости Украины примут участие военные из Чехии, Польши, Словакии Просмотров: 81
СНБО собирает очередное заседание: назвали темы обсуждения
СНБО собирает очередное заседание: назвали темы обсуждения Просмотров: 261
Дуда приедет на саммит "Крымской платформы"
Дуда приедет на саммит "Крымской платформы" Просмотров: 135
Украинцам советуют немедленно покинуть Афганистан из-за наступления талибов
Украинцам советуют немедленно покинуть Афганистан из-за наступления талибов Просмотров: 378
Больше всего комментируют
5
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
5
Крым затопило
4
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
Голосов: 8009
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть