Крымские оккупанты пригрозили выдать Зеленского, если ему придется бежать из Украины

Аксенов также заявил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами разного бизнеса в Крыму. Фото: Телеканал "Дом"

Сергей Аксенов, который называет себя "главой Крыма", заявил, что президент Владимир Зеленский не получит политическое убежище в Крыму. По его мнению, глава государства может просить политическое убежище в случае, если ему придется бежать из Украины. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на российские источники.

"У господина Зеленского здесь квартира есть. Если политическое убежище придется просить, если с Украины придется бежать, мы его выдадим без всяких сомнений", - сказал Аксенов.

Он также заявил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами разного бизнеса в Крыму.

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Ранее Аксенов утверждал, что Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят коммунальные платежи.

Президент Владимир Зеленский 3 августа заявил, что оккупированный Крым никогда не будет российской территории. Это украинская земля, заявил глава государства.