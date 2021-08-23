"Крымская платформа": Дуда начал речь на украинском и сделал мощное заявление

Дуда начал речь на саммите на украинском. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда на саммите "Крымской платформы" начал свое выступление со слов благодарности на украинском языке.

Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за приглашение присоединиться к саммиту, сообщает УНН.

"Уважаемые господа, дорогие друзья, большое спасибо президент за приглашение и возможность встретиться с вами", - сказал польский лидер на украинском.

По словам президент Польши, его страна никогда не признает незаконной оккупации Крымского полуострова Россией.

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"Мы очень хорошо знаем из истории нашего региона, нашей страны, мы понимаем, что значит, когда нас покидают союзники в момент угрозы. Знаем, как болит равнодушие союзников, мы это чувствовали, хотя бы в 1945 году, когда наши бывшие союзники предали нас, договариваясь со Сталиным, оставили нас в так называемой "советской зоне влияния" за железным занавесом", - добавил Дуда.

Он подчеркнул, что никто из присутствующих не будет равнодушным к нарушению прав человека в Крыму, которое стало обыденностью.

"Я убежден, что Польша есть и будет активным участником "Крымской платформы", Крым - это Украина, еще не умерла Украина", - подытожил Дуда на украинском языке.

Временная оккупация Российской Федерацией Автономной республики Крым началась 20 февраля 2014 года, и продолжается уже 2741 день. Об этом во время выступления на саммите "Крымская платформа" заявил президент Украины Владимир Зеленский.