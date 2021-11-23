Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук

В Херсонской области на контрольных пунктах въезда/выезда "Чонгар" и "Каланчак" будут вакцинировать жителей оккупированного Крыма. Также будут регулярные перевозки через КПВВ.

Об этом сообщила во вторник министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, которая приехала на КПВВ, сообщает "Укрінформ".

Проект будет введен на несколько месяцев, чтобы увидеть, как он будет работать.

"Если будет спрос, и люди будут обращаться, то, конечно, это нужно будет делать – и на КПВВ "Каланчак", и на КПВВ "Чонгар", – сказала Верещук.

Чтобы зимой жителям АРК не приходилось ехать для вакцинации далеко в населенные пункты Херсонщины.

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Кроме того, Минреинтеграции планирует размещение автостанции на "Чонгар" и "Каланчак" и наладить автобусное сообщение от сервисных зон КПВВ на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Хотят приобрести четыре электромобиля для этих пунктов, которые будут перевозить людей.

"Нам нужно предложить легальный путь. Нелегальные перевозчики появляются тогда, когда легальный путь не работает и никто не контролирует это.

Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому до февраля этот вопрос перевозки, когда мы говорим от нуля и до населенных пунктов, будет решен", – заявила Верещук.

Верховная Рада назначила Ирину Верещук на министерский пост 4 ноября.