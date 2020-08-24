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понедельник, 24 августа 2020 05:53

Крым - это часть Украины: Президент Германии поздравил украинский с Днем Независимости

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Крым - это часть Украины: Президент Германии поздравил украинский с Днем Независимости
Президент Германии пожелал Владимиру Зеленскому и украинскому народу "большой силы и мужества. Фото: Flickr

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил граждан Украины с Днем Независимости от имени немецкого народа.

"Германия и в будущем действенно и солидарно стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинский, живущих на востоке страны. В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины", - говорится в письме Франка-Вальтера Штайнмайера, который опубликован на сайте Офиса президента.

Принимая во внимание большие вызовы, стоящие перед Украиной, президент Германии пожелал Владимиру Зеленскому и украинскому народу "большой силы и мужества, чтобы поддерживать друг друга, осуществить необходимые шаги в реформах и преодолеть последствия пандемии COVID-19".

23 августа в Украине отмечают государственный праздник - День Государственного Флага Украины. Ввел праздник второй украинский президент Кучма в 2004 году. 23 августа 1991 группа депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады (этот флаг хранят под стеклом в музее ВРУ. На следующий день Украина провозгласила независимость.

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24
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