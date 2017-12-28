"Круто?" - Порошенко под елку раздал детям новенькие iPhone

Президент Петр Порошенко раздал детям новенькие телефоны и планшеты iPhone. Это произошло во время визита главы государства в Одесскую область.
Там он встретился с семьей Биленко, которая воспитывает пятерых детей-сирот. Президент поздравил их с новосельем.
Видео выложили на странице президента в Facebook.
"Кто должен приходить с подарками?" - спросил Порошенко.
"Николай, Дед Мороз", - сказала дети.
"Или президент? Что здесь нам президент принес?", - продолжил Порошенко.
Трем детям он вручил телефоны iPhone. Еще трем - планшеты соответствующей фирмы.
"Ничего себе, ого, и всем "Айфоны"? Ну это то, что вы ждали? Круто?", - спросил президент.
"А родителям что? Давайте это будет телевизор новый", - сказал Порошенко о подарках.
"Это айпэд - такой интересный, классный. Какой язык будем выбирать - украинский", - впоследствии глава государства начал знакомить малышей с аксессуарами.
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iPhone - ряд смартфонов, разработанных компанией Apple.
Главной особенностью смартфона является сенсорный экран с технологией multi-touch, вокруг которого построен интерфейс с виртуальной клавиатурой вместо физической.
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