"Круто?" - Порошенко под елку раздал детям новенькие iPhone

Президент Петр Порошенко принес детям под елку новенькие iPhone. Фото: Facebook

Президент Петр Порошенко раздал детям новенькие телефоны и планшеты iPhone. Это произошло во время визита главы государства в Одесскую область.

Там он встретился с семьей Биленко, которая воспитывает пятерых детей-сирот. Президент поздравил их с новосельем.

Видео выложили на странице президента в Facebook.

"Кто должен приходить с подарками?" - спросил Порошенко.

"Николай, Дед Мороз", - сказала дети.

"Или президент? Что здесь нам президент принес?", - продолжил Порошенко.

Трем детям он вручил телефоны iPhone. Еще трем - планшеты соответствующей фирмы.

"Ничего себе, ого, и всем "Айфоны"? Ну это то, что вы ждали? Круто?", - спросил президент.

"А родителям что? Давайте это будет телевизор новый", - сказал Порошенко о подарках.

"Это айпэд - такой интересный, классный. Какой язык будем выбирать - украинский", - впоследствии глава государства начал знакомить малышей с аксессуарами.

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iPhone - ряд смартфонов, разработанных компанией Apple. Главной особенностью смартфона является сенсорный экран с технологией multi-touch, вокруг которого построен интерфейс с виртуальной клавиатурой вместо физической.