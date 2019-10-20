Кроме страны-агрессора: в правительстве уточнили идею с двойным гражданством

В правительстве продвигают идею двойного гражданства. Фото: radiosvoboda.org

Украина должна узаконить двойное гражданство, но это не должно касаться граждан, которые вместе с украинским имеют паспорт России.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Радіо Свобода"

"Мы потеряли очень много людей. У нас сейчас очень простой выбор: либо мы создаем инструменты, каким образом помогаем этим людям оставаться украинцами, имея гражданство других стран, по крайней мере видеть их, как адвокатов своих и репрезентантов своей культуры в этих странах, или мы им говорим, что до свидания, вы нам не нужны, поехали и живите там, как хотите. У нас, по сути, сейчас вот эта модель реализуется. Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя", - сказал чиновник.

В то же время Кулеба отрицает возможность признания двойного гражданства Украины и России.

"Двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к страну-агрессору", - сказал вице-премьер.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.