Криминальные авторитеты из санкционного списка СНБО судятся с Зеленским

Уже известно как минимум о 12 исках в отношении президента. Фото: ua.news

Криминальные авторитеты, которые попали в список санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины, подают в суд на президента Владимира Зеленского. Уже известно как минимум о 12 исках, говорится в материале "РБК-Украина".

В перечень "авторитетов" попали, в частности, участник добровольного батальона "Крым" Мансур Мовсаров и депутат Васильковского городского совета Киевской области Мехак Алексанян.

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В комментарии журналистам Мехак Алексан сообщил, что уже подал иск в Верховный суд против Владимира Зеленского. Требует отменить введенные против него ограничения. Депутат Васильковского горсовета говорит, что с момента введения санкций у него заблокированы все счета.

"Я не знаю, как я попал в этот список, я никогда не сталкивался с этой сферой. Не знаю, ошибка это или меня специально туда" кинули ", - сказал Алексанян. Также уточнил, что 32 года живет в Украине, занимался бизнесом в Василькове, в частности гостинично-ресторанным, имеет удостоверение адвоката.

14 мая СНБО приняла санкции против 557 "воров в законе". После санкций СНБО 10 криминальных авторитетов принудительно вернули в страны их происхождения, 27 аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.