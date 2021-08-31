Кремль внимательно следит за деталями поездки Зеленского к Байдену

В Кремле внимательно следят за деталями поездки президента Украины Владимира Зеленского к главе США Джо Байдену.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мы не в праве вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины. Мы внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США могут использовать свое влияние на президента Зеленского, чтобы побудить его пойти по пути реализации Минских соглашений, а также договоренностей, достигнутых в Париже", - прокомментировал Песков.
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Москва не считает, что переговоры Зеленского и Байдена составляют угрозу для России, отметил пресс-секретарь.
Президент Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом 1 сентября.
Во вторник, за день до встречи с Байденом, президент Украины Владимир Зеленский встретится с министром обороны США Ллойдом Остином.
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