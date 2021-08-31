Кремль внимательно следит за деталями поездки Зеленского к Байдену

Песков прокомментировал будущую встречу Зеленского и Байдена. Фото: Reuters

В Кремле внимательно следят за деталями поездки президента Украины Владимира Зеленского к главе США Джо Байдену.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы не в праве вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины. Мы внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США могут использовать свое влияние на президента Зеленского, чтобы побудить его пойти по пути реализации Минских соглашений, а также договоренностей, достигнутых в Париже", - прокомментировал Песков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США

Москва не считает, что переговоры Зеленского и Байдена составляют угрозу для России, отметил пресс-секретарь.