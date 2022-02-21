Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад

Заседание Совета безопасности РФ, которое проводил президент страны-агрессора Владимира Путин и которое транслируют "онлайн" российские СМИ, прошло пять часов назад.

Об этом свидетельствуют часы на руках российского министра обороны Сергея Шойгу.

В кадр попало время на часах – 12:47. Скриншот опубликовал "Обозреватель".

Официальная онлайн трансляция заседания началась около 17:00 по Москве, около 16:00 по Киеву.

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Целью заседания Путин назвал "определить шаги по Донбассу" и заявил, что Украина готовит "карательную операцию".

Кремль разослал всем руководителям новостных агентств и телеканалов РФ "темники" - распространять дезинформацию о "нападении Украины на Донбасс".