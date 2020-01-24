Кремль прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 2970
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5149
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1197
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 846
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3879
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 954
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1629
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 900
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 693
Фото
Все фото
3
10
5
9
4
Сожгли офис партии Шария
Сожгли офис партии Шария
500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента
500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента
В Раде начали новую традицию
В Раде начали новую традицию
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
Видео
Все видео
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1422
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1737
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3015
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2133
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 января 2020
Просмотров: 198
Дорога назад
На світі є кілька місць, де, мабуть, зосталось багато мене. І те, чим я є тепер, менше, ніж те, що є там. Інакше важко пояснити, з якої причини туди ...
пятница, 24 января 2020 13:59

Кремль прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина

  Комментировать
Кремль прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина
Встречу можно будет согласовать в любой момент. Фото: Reuters

Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если президенты решат встретиться, то такой контакт можно будет согласовать в любой момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков рассказал о моменте психоза Суркова в Париже

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но в то же время мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", - заявил представитель Кремля.

Лидеры стран "нормандской четверки" лично участвовали в работе над формулировками коммюнике по итогам саммита в Париже. Не все предлагаемые пункты ложились в канву Минских договоренностей, заявил Дмитрий Песков, спикер президента РФ Владимира Путина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кремль прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь

"Не будет праздновать никто над нами победу!" - украинские воины отстояли город

Представили первый компьютер Apple

В Петербурге начал выходить украинский журнал

Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать

Острое мороженое отмечает 101-й день рождения

Первое пиво в жестяных банках открывали консервным ножом

Золото назвали крупнейшим национальным бедствием

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 176859
Показали собак-дебоширов, пойманных на &quot;преступлении&quot;
Показали собак-дебоширов, пойманных на "преступлении"
29
 Просмотров: 16246
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 9936
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь Просмотров: 8424
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
6
 Просмотров: 7506
Политика
30 тонн кукурузы: чиновник хотел взять взятку урожаем
30 тонн кукурузы: чиновник хотел взять взятку урожаем Просмотров: 99
"ЕС" призвала Раду поддержать запрос о финансировании ГБР
"ЕС" призвала Раду поддержать запрос о финансировании ГБР 1 Просмотров: 99
Дело против экс-главы ЦИК Охендовского закрыли
Дело против экс-главы ЦИК Охендовского закрыли Просмотров: 99
В Раде написали жесткий закон для школьников
В Раде написали жесткий закон для школьников Просмотров: 1126
За задержки зарплат будут компенсации: законопроект
За задержки зарплат будут компенсации: законопроект Просмотров: 513
Больше всего комментируют
15
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
4
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
3
Зеленский сделал Евросоюзу интересное предложение
2
Назвали зарплату Зеленского
Голосов: 14603
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua