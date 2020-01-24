Кремль прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина

Встречу можно будет согласовать в любой момент. Фото: Reuters

Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если президенты решат встретиться, то такой контакт можно будет согласовать в любой момент.

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"Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но в то же время мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", - заявил представитель Кремля.

Лидеры стран "нормандской четверки" лично участвовали в работе над формулировками коммюнике по итогам саммита в Париже. Не все предлагаемые пункты ложились в канву Минских договоренностей, заявил Дмитрий Песков, спикер президента РФ Владимира Путина.