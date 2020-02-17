Кремль ответил на инициативу Зеленского совместно патрулировать границу

Песков заявил, что нужно договариваться с представителями "непризнанных республик". Фото: dw.com

Кремль ответил на заявление Зеленского о том, что безопасность на выборах в ОРДЛО обеспечивать совместные патрули из украинских военных, наблюдателей ОБСЕ и "представителей оккупированных территорий".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Киеву нужно договариваться с "руководством непризнанных республик" по вопросу совместного патрулирования границы Украины и России, сообщает УНИАН со ссылкой на собственного корреспондента в РФ.

"Это новая инициатива. Для того, чтобы рассматривать ее, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть, Киев - автор этой инициативы - по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса ", - сказал Песков.

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15 февраля на Мюнхенской конференции Зеленский предложил, чтобы безопасность на временно оккупированных территориях при подготовке к местным выборам обеспечивали совместные патрули в составе Украинской, "представителей" оккупированных территорий и наблюдателей ОБСЕ. Он заявил, что Украина согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.