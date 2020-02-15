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суббота, 15 февраля 2020 22:33

Зеленский предложил ОРДЛО вместе контролировать границу

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Зеленский предложил ОРДЛО вместе контролировать границу
Зеленский рассказал о контроле границы ОРДЛО. Фото: РБК

Украина согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.

Вопрос поднимался на "нормандской встрече" 9 декабря, а сейчас он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует УНИАН.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал он.

Кто именно из "представителей оккупированных территории" мог бы участвовать в таком патрулировании, он не уточнил.

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Напомним, ранее сообщалось, что выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма планируется провести осенью.

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