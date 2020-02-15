Зеленский предложил ОРДЛО вместе контролировать границу

Зеленский рассказал о контроле границы ОРДЛО. Фото: РБК

Украина согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.

Вопрос поднимался на "нормандской встрече" 9 декабря, а сейчас он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, информирует УНИАН.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал он.

Кто именно из "представителей оккупированных территории" мог бы участвовать в таком патрулировании, он не уточнил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский

Напомним, ранее сообщалось, что выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма планируется провести осенью.