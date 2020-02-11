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вторник, 11 февраля 2020 14:42

Кремль официально назвал фамилию нового куратора для Донбасса

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Кремль официально назвал фамилию нового куратора для Донбасса
Дмитрий Козак - новой кремлевский "куратор" боевиков на Донбассе. Фото: blackseatv.com

В РФ официально назначили нового "куратора" боевиков. При этом в Кремле до сих пор не удовлетворили прошение об отставке Суркова, который ранее курировал "украинское направление".

В Кремле заявили, что заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак уже курирует "украинское направление" и вопрос "интеграции". Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Могу констатировать, что да - Козак занимается и будет заниматься на своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксировано в распределении обязанностей, до сих пор не формализован", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН, интеграцией кого с кем будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. В России много интеграционных процессов кроме Украины, в которых она (Россия) участвует весьма успешно".

Он подтвердил, что именно Козак будет главным чиновником в АП РФ, будет заниматься Украины. Как сообщал УНИАН, Ермак заявил, что встречался с Козаком, которого называют новым "куратором" боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

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По словам Ермака, он представляет Украину в "нормандском формате", хотя и не является "эксклюзивным переговорщиком". При этом он подтвердил, что российская сторона на переговорах с Украиной представляет именно Козак. С ним Ермак, в частности, уже обсуждал списки для будущих обменов удерживаемыми лицами.

При этом, по словам Пескова, прошение об отставке Владислава Суркова, который ранее в Кремле курировал "украинское направление", не подписано.

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Соответствующий указ издан 11 февраля. Вторым указом руководителем ОП назначен 48-летний Андрей Ермак. Он - основатель Garnet International Media Group и продюсер нескольких фильмов.

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11
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