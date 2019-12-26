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четверг, 26 декабря 2019 16:09

Кремль и серп с молотом: коммунисты в Киеве "праздновали" день рождения Сталина

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Запрещенная в Украине Коммунистическая партия провела в Киеве "научно-практическую конференцию" на тему: "И. В. Сталин и революционное преобразование мира" к 140-летию дня рождения тоталитарного диктатора и палача Иосифа Сталина.

Об этом коммунисты написали на своем сайте, пишет Цензор.нет

Бывший нардеп Петр Симоненко читал доклад "сталинский опыт социалистических преобразований советской страны".

 

На фото портрет Сталина на фоне московского Кремля со звездой и запрещенной символикой - серпом и молотом. У портрета фотографируются двое.

 

Сообщается, что участие в "конференции" приняли бывший нардеп Георгий Крючков, член-корреспондент НАН Украины Валерий Солдатенко.

Симоненко вручал "памятные медали к 140-летию И. В. Сталина".

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Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции.

За нарушение норм закона предусмотрена уголовная ответственность - от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Также запрещено публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение. За это предусмотрен штраф от 850 до 5100 грн или административный арест на срок до 15 суток.

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