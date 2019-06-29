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суббота, 29 июня 2019 04:15

Кремль хочет возвращения "нормандского формата" переговоров

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Кремль хочет возвращения &quot;нормандского формата&quot; переговоров
Кремль хочет встречи в "нормандском формате". Фото: Корреспондент

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает возможность говорить о реанимации "нормандского формата".

"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации "нормандского формата", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на одном из российских телеканалив.

Он отметил, что вопрос встречи в "нормандском формате" поднимался в ходе беседы Путина и Макрона на саммите G20 в Осаке.

"Чтобы собираться в "нормандском формате", нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва, необходимая для встречи в верхах", - добавил Песков.

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Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия, по решению вооруженного конфликта на востоке Украины. Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытие так называемого второго фронта Второй мировой войны.

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  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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