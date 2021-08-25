Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко

Андрій Сенченко: "Следует настойчиво работать, чтобы из лексикона иностранных чиновников исчез термин "аннексия". Это незаконная оккупация. Правильное определение несет серьезный смысл". Фото: Gazeta.ua

Надо достичь такого уровня санкций против Российской Федерации, чтобы в Кремле начинали задумываться, как объяснять своим гражданам, почему возвращают наши территории.

Об этом Gazeta.ua рассказал бывший вицепремьер правительства АР Крым Андрей Сенченко.

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги саммита "Крымской платформы", заявил, что "сегодняшний день является, без преувеличения, историческим для Украины" и "вопрос Крыма не закрыт". Как вы оцениваете результаты первого саммита? Что является главным достижением?

Достижением является то, что саммит состоялся. Предыдущая власть пять лет ничего не делала для возвращения Крыма. То, что действующая власть организовала этот саммит, уже является большим достижением. Организовать его было непросто — России активно противодействовала, оказывала сильное давление на государства, согласившиеся отправить своих представителей. Этот саммит — старт системных действий по возвращению Крыма. Только в плоскости "Крымской платформы" и на уровне будущих саммитов этого вопроса не решить. Это стержневое дипломатическое событие. В дальнейшем надо, чтобы настойчиво и системно работало Министерство иностранных дел и все посольства Украины. Надо работать и с властью в странах пребывания посольств, и с обществом, с диаспорой, со СМИ. Чтобы усиливалось влияние на национальные правительства и они приобщались не только к "Крымской платформе", но и к санкционному давлению на государство-агрессора. Нам нужно достичь такого уровня санкций против Российской Федерации, чтобы в Кремле начинали задумываться, как объяснять своим гражданам, почему они возвращают наши территории. Это касается дипломатического направлении.

В Крыму проживает два миллиона украинских граждан. Они не понимают, кого украинские власти считают жертвой оккупации, а кого предателем и коллаборационистом

У нас очень слабые позиции и несистемная работа с точки зрения юридического давления. Начиная с украинских судов, где рассматриваются дела по заявлениям вынужденных переселенцев, потеряли имущество, и заканчивая международными судебными инстанциями. Нужен фронт, а не отдельные действия, как это происходит сейчас. Есть большие пробелы в законодательстве. Например, в Крыму проживает два миллиона украинских граждан. Они не понимают, кого украинские власти считают жертвой оккупации, а кого предателем и коллаборационистом. Неопределенность в этом вопросе помогает агрессору реализовать свою цель — сделать так, чтобы наши граждане на оккупированных территориях превратились в сплошную антиукраинскую массу. Нужен закон, который бы определял статус граждан на оккупированной территории. Но он нуждается в общественном обсуждении перед тем, как рассматривать его в Верховной Раде. И делать это надо быстро. Фундаментом наших усилий должно быть укрепление украинской армии. Нужна не просто контрактная, а профессиональная армия. Это совсем другое качество и другие возможности защищать страну и возвращать захваченные территории.

Были только ритуальные упоминания. А это уже старт практической работы

Был ли поднят на новый уровень вопрос деоккупации Крыма этой инициативой?

Безусловно. До этого не было даже уровня. Были только ритуальные упоминания. А это уже старт практической работы. Когда такое было, чтобы к вопросу, который непосредственно касается судьбы Украины, были настолько прикованы все взгляды? Приехали представители многих стран — руководители, министры, премьер-министры. Это уже свидетельствует о том, что вопрос подняли на совершенно другой уровень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ угрожает участникам "Крымской платформы"

Попытки России легитимизировать временную оккупацию неприемлемы, говорится в декларации участников Крымской платформы. Какими практические последствия будет иметь решения первого саммита?

Это шаг. И таких шагов нужно еще много. То, что неприемлемости действий России зафиксирована в декларации, в которой есть подписи представителей почти пятидесяти государств — это очень важно. Далее следует настойчиво работать, чтобы из лексикона иностранных чиновников исчез термин "аннексия". Это незаконная оккупация. Правильное определение несет серьезный смысл. Непризнание оккупации, четкая формулировка сегодняшнего статуса Крыма — основа для дальнейших действий и в дипломатическом, и в юридическом направлении.

Депутат Ахтем Чийгоз заявил, что саммит достиг цели, но в дальнейшем все зависит от Украины: она должна объединить для совместного противодействия России западные институты — ЕС, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ.

Это очевидно. Никто за нас не будет выполнять нашу работу. Поддерживать наши усилия, усиливать давление — да. Но организовывать за нас это никто не будет. Потому что это наша страна, наши национальные интересы. И нам необходимо научиться эффективно их защищать.

Проскакивают истерические нотки. Россию очень беспокоит внимание к деоккупации Крыма. Надо действовать ежедневно, без пауз, повышать температуру

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" бесперспективной русофобской акцией. О чем свидетельствует реакция России?

Там была реакция на различных уровнях — представителей исполнительной власти и депутатов Госдумы. Постоянно проскакивают истерические нотки. Россию очень беспокоит и внимание к деоккупации Крыма, которое удалось привлечь украинской власти. Надо действовать ежедневно, без пауз, повышать температуру. Чтобы у Кремля не было иллюзий, чтобы там поняли, что им надо готовиться к возвращению наших территорий.

На какие заявления иностранных представителей следует обратить внимание?

Все заявления более или менее в русле того, что делает Украина. Было заявление от представителя Словении — мол, мы и с вами, и с ними. Надо понимать, что есть серьезное давление РФ на все страны-участницы саммита. Часть стран пока не приняла участие именно в результате этого давления. Россия большая по размеру страна, имеющая инструменты давления на маленькие государства. Но демократические страны четко артикулируют эти вопросы. Таким примером являются страны Балтии, Польша и многие другие.

Учредительный саммит "Крымской платформы" состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и международных или межгосударственных организаций, кроме самой Украины. Эта инициатива – международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова, а тем самым и укрепления европейской и глобальной безопасности.