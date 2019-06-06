Кража стульев, обоев, флагов и компьютеров - Цеголко вызвали на допрос.

"Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за свой счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю" Фото: МедиаНяня

Святослава Цеголко вызвали 7 июня на допрос в Государственный бюро расследований.

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил от этом в telegram-канале, рассказывает УНИАН.

"На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров с ситуативной комнаты СНБО", - заявил Портнов.

28 мая вновь назначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и сeрвeр, на которых хранилась информация. Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал видео, на котором видно, что на местах, где раньше были мониторы и серверы, ничего не осталось. Демонстрируя состояние ситуативной комнаты, он отметил, что еще месяц назад она выглядела иначе.

"На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Все было снято во время смены власти. Такая получилась цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний".

Он показал соседнее с ситуационной комнатой небольшое помещение, в котором размещались серверы, с которых поступала информация на мониторы.

"Серверы также были вывезены. Мониторив нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти. Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация?"- спросил Данилюк.

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Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который отметил, что это ситуативная комната Администрации президента, и она не имеет отношения к ситуационному центру СНБО, где хранится секретная информация. В свою очередь экс-пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сказал, что технику с АП вернули арендодателю.

"Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за свой счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю", - написал он.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал подробности визита к следователю Генеральной прокуратуры. Его подозревают в сговоре с беглецом Виктором Януковичем, об этом сообщил в Facebook. Уверждают, что Ющенко помогал Януковичу присвоить урочище Межигорье.