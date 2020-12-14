Кравчука зовут в Раду

Украинцы имеют право знать о позиции делегации во главе с Кравчуком. Фото: radiosvoboda.org

Председателя украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука вызывают в Верховную Раду, чтобы он дал разъяснения. Об этом в Facebook в понедельник сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, народный депутат от "Голос" Роман Лозинский.

"С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте.

Удивительно, что для этого решения понадобилось больше месяца времени с того дня, когда мы с коллегами инициировали рассмотрение вопроса.

Парламентарии, как и все украинцы, имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии.

И такая позиция должна быть согласованной как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента. Чтобы все должностные лица и государственные органы выступали одной силой против агрессора - Российской Федерации", - сообщил нардеп.

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5 ноября Кравчук представил "План совместных шагов". Предлагает провести в ныне оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей местные выборы 31 марта 2021 года. На Донбассе за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федераций 9 раз нарушили режим прекращения огня.