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понедельник, 14 декабря 2020 08:18

Воины ВСУ всыпали путинским наемникам в ответ на обстрелы

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Воины ВСУ всыпали путинским наемникам в ответ на обстрелы
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинским защитниками. Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе за прошедшие сутки, 13 декабря, вооруженные формирования Российской Федераций 9 раз нарушили режим прекращения огня.

На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Враг трижды открывал огонь по украинским позициям близ Южного. Утром оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. У Катериновки противник провоцировал наших воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного, что у Донецка, стреляли из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, что в Приморском направлении, противник трижды нарушал режим прекращения огня и провоцировал наших защитников из гранатометов различных систем. У Гнутового враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

12 декабря двое военнослужащих одной из механизированных бригад получили легкие вторичные ранения. Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.

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