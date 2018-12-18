Кравчук: Россия не сможет одолеть Украину

Леонид Кравчук призвал инвесторов вкладывать в Украину. Фото: dpchas.com.ua

Россия не имеет сил и средств для полной оккупации Украины.

Такое убеждение высказал первый президент Леонид Кравчук после круглого стола относительно российской агрессии.

"Украина останется Украиной. Никто ее не сможет одолеть. Представьте себе, что Россия сошла с ума и оккупировала Украину. Через год России бы не стало. Потому что в Украину надо было бы привести половину войска, почти 70 процентов бюджета, чтобы ее держать в покоре. Она с Крымом не может справиться и Украину удержать не сможет.

Это означает для нас, что можно рисковать и вкладывать инвестиции", - сказал Кравчук.

Он призвал инвесторов не бояться вкладывать в Украину средства.

"Кто не рискует, тот не танцует... Я предлагаю всем рисковать", - отметил первый президент.

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26 ноября на внеочередном заседании Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в 10 областях Украины и ее внутренних водах Азово-Керченской акватории. Он действует до 26 декабря. По информации представителя президента в парламенте Ирины Луценко, по сравнению с 2014 годом количество российских солдат в Крыму увеличилось втрое. БТРов - в 5 раз. Артиллерии - в 10 раз. Самолетов и систем залпового огня - в 5 и 10 раз соответственно.