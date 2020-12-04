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Кравчук рассказал, возможна ли встреча "нормандской четверки"

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Кравчук рассказал, возможна ли встреча &quot;нормандской четверки&quot;
Задачи могут быть решены только на уровне глав государств. Фото: president.gov.ua

Встреча в "нормандском формате" может состояться, как и надеется Украина.

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире канала "Украина 24".

"Сомнения есть по реальности. Но я верю, что если не будет встречи на высшем уровне, хотя она и возможна, то встреча на уровне политических советников могла бы состояться. Сейчас очень нужна такая встреча, особенно на высшем уровне".

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Кравчук объяснил, почему есть потребность в "нормандской" встречи.

"Я убежден, что минские переговоры, если их рассматривать отдельно от "нормандского формата", то мы теряем главное - определение по сути задачи. А по сути задачи могут быть решены только на уровне глав государств. Минские переговоры могут только способствовать, либо организовывать, рекомендовать соответствующие шаги для решения тех проблем, которые будут поставлены в "нормандском формате". Не может быть нескольких центров, где будут решаться вопросы".

Ранее Леонид Кравчук говорил, что встреча лидеров советников "нормандской четверки" может состояться до Нового года в Берлине.

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