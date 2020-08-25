Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса

Кравчук нашел способ, как защититься от коронавируса. Фото: Pixabay

От коронавируса первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук защищается специальным американским изобретением.

Девайс политик продемонстрировал во время интервью YouTube-каналу Дмитрия Гордона.

Гордон заметил неизвестное устройство на шее собеседника и спросил, что это такое.

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"Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается. И озон, воздух постоянно оттуда идет и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил всех микробов. Я так надеюсь", - ответил Кравчук.

Вакцину против Covid-19, которую можно вводить одной дозой через нос, разработали ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе. Благодаря исследованию препарата на мышах обнаружили, что введение через нос более эффективно, чем обычные инъекции.