Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не меняет систему. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет систему. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 81
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 144
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1674
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 423
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 99
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 144
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2 Просмотров: 2214
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Просмотров: 63
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 666
Фото
Все фото
17
3
8
7
6
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Видео
Все видео
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 144
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 423
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 3627
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3123
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6606
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 792
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 10:51

Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса

  Комментировать
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Кравчук нашел способ, как защититься от коронавируса. Фото: Pixabay

От коронавируса первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук защищается специальным американским изобретением.

Девайс политик продемонстрировал во время интервью YouTube-каналу Дмитрия Гордона.

Гордон заметил неизвестное устройство на шее собеседника и спросил, что это такое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым

"Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается. И озон, воздух постоянно оттуда идет и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил всех микробов. Я так надеюсь", - ответил Кравчук.

Вакцину против Covid-19, которую можно вводить одной дозой через нос, разработали ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе. Благодаря исследованию препарата на мышах обнаружили, что введение через нос более эффективно, чем обычные инъекции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов

Генерал-майора лишили звания из-за критики власти

Астроном сделал телескоп за одну ночь

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 9 Просмотров: 14842
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 8361
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 6903
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 6768
Решающими станут следующие 5 лет - нумеролог
Решающими станут следующие 5 лет - нумеролог
 Просмотров: 5427
Политика
Рада повысила минималку. Через неделю она будет 5 тыс. грн
Рада повысила минималку. Через неделю она будет 5 тыс. грн Просмотров: 144
Зеленский не меняет систему. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет систему. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
 Просмотров: 81
"Это сложная работа" - Кравчук похвалил Скабееву
"Это сложная работа" - Кравчук похвалил Скабееву Просмотров: 360
Какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании парламента
Какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании парламента Просмотров: 162
Независимая демократическая Беларусь это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины - Порошенко
Независимая демократическая Беларусь это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины - Порошенко Просмотров: 99
Больше всего комментируют
9
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
2
Тимошенко заболела коронавирусом - СМИ
2
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
2
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
Голосов: 17505
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua