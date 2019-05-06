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Кравчук очертил перспективы Украины вступить в НАТО

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Кравчук очертил перспективы Украины вступить в НАТО
Кравчук отметил, что Украина должна показать результаты реформ, необходимых для членства в НАТО. Фото: day.kyiv.ua

Украина имеет все шансы на вступление в Североатлантический альянс. Подать заявку на членство можем еще до 2024-го.

"Я думаю, перспективы есть, потому что во многих документах НАТО записано, что двери Альянса для Украины открыты. - сказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Апострофу".

Было такое, что нас опасались в НАТО, думали, что мы будем нести туда какие-то недостаточно развитые правовые, политические и военные системы - это для Альянса будет нагрузкой. Это первое. Второе - они опасались позиции России, которая угрожала, что будет действовать также соответствующим образом, потому что она не хочет, чтобы границы НАТО приблизились к границам России, а если Украина, мол, станет членом НАТО, то они приблизятся. Это нерешенная политико-правовая схема. Но поскольку НАТО заявило, что двери для Украины открыты, мы должны провести военную, экономическую и другие необходимые реформы, потому что НАТО - это не только военный блок, а военно-политический или политико-военный. Мы должны провести эти реформы и сказать: мы готовы ко вступлению в НАТО.

Если мы реформы проведем и покажем свою готовность, выполним ПДЧ, то я абсолютно убежден, что у самого НАТО не будет никаких оснований отказать Украине. Сам же Порошенко сказал, что собирался подать 2024-го заявку о вступлении в НАТО. Я думаю, что это можно сделать раньше, потому что у нас есть такие возможности. Он это хотел сделать, чтобы вместе с уходом из власти - а он надеялся, что победит во втором туре - передать тему НАТО другому президенту. Случилось так, что он ее передал раньше", - сказал Кравчук.

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21 февраля вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. Их инициировал президент Петр Порошенко, а Верховная Рада поддержала 7 февраля.

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