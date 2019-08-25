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воскресенье, 25 августа 2019 04:22

Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым

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Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
Кравчук рассказал о Порошенко. Фото: ТСН

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два недостатка пятого главы государства Петра Порошенко - желание стать богатым человеком и карьеризм.

"У него два недостатка большие, я думаю, они и сегодня действуют. Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. Он бизнесмен. Он творил не управление государством, а бизнес-империю, которой управляли его соратники. бизнес-команда. это первый его недостаток, который - ну, он бизнесмен, он же грамотный человек, образование у него стационарное, это не то, что он получил его где-то там ..., обладает логикой, языком, но этот недостаток , не останавливает его ни перед чем - это богатство. И второе - это карьеризм невероятный. Просто невероятный", - сказал Кравчук в интервью "112 Украина".

Он также добавил, что Порошенко нечасто слушал советов других.

"Ну, он никого не хотел слушать. Никого. Я обращался к нему нечасто, но дважды обращался с какими-то предложениями и понял, что лучше не обращаться. Он слушает, даже вызывает к себе исполнителя, но после этого и исполнитель, и он знает, что ничего делаться не будет ", - отметил Кравчук.

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Порошенко проигнорировал официальные мероприятия ко Дню Независимости Украины на Майдане Незалежности в Киеве. Пояснил, что, мол, участвовал в других мероприятиях.

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25
августа

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