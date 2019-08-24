Порошенко объяснил, почему проигнорировал официальные мероприятия в День Независимости

Порошенко прокомментировал свое отсутствие на официальных мероприятиях в День Независимости. Фото: Liga.net

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему не пришел на официальные мероприятия ко Дню Независимости, проходившие на Майдане Независимости.

"Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал дань уважения нашим бойцам. Я с уважением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в частности по объединению страны и поддержке патриотизма", - обьяснил Порошенко, передает LB.ua.

На замечание журналиста, что на Ходе присутствовали Кравчук, Кучма и Ющенко, Порошенко ответил: "Честно говоря, я не знал, что там будет".

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В то же время на вопрос, получил ли он официальное приглашение на Шествие, Порошенко ответил: "Думаю, что да".

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на официальные мероприятия на Майдан Независимости. Как отмечается, на Майдане присутствовали трое экс-президентов - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.