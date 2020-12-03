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четверг, 03 декабря 2020 11:49

Кравчук назвал Лукашенко злом

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Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук высказался прямо. Фото: Reuters

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко злом.

"Я хочу обратиться ко всем белорусам. Нельзя действовать по закону против тех, кто нарушает закон и сделал эти нарушения нормой. Закон и добро не применяют против человека, который творит беззаконие и зло. Зло необходимо остановить обязательно.

Сегодня власть в Беларуси во главе с Лукашенко – это зло", - заявил Кравчук в интервью "Радіо Свобода"

"Сейчас я переживаю очень сложный период в Украине, когда часть украинской территории оккупирована Россией. У меня внутри созрел глубокий непримиримый протест против насилия, бесчеловечного враждебного отношения лидера и власти в целом к человеку", - сказал первый президент Украины.

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С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты против объявленной победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Участники требуют его отставки и нового голосования. Около 30 тыс. человек пострадали или были задержаны за это время.

Украина не признала Лукашенко президентом Белоруссии после его тайной инаугурации. Украина поддержала позицию ЕС, который обвиняет белорусского диктатора в фальсификации результатов президентских выборов.

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Дата
03
декабря

Выборы президента признали сфальсифицированными

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