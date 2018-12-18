Кравчук назвал достижения и провалы парламента

Кравчук вспомнил нардепам обещания отменить неприкосновенность. Фото: liga.net

Нынешний состав Верховной Рады сумел определить европейский курс и принял ряд оборонных законов, но не дал толчок для развития украинской экономики.

Об этом сказал первый президент Леонид Кравчук после круглого стола тносительно российской агрессии.

"Он определил европейский курс страны, принял решения по обороне, принял решения по борьбе с коррупцией, хотя и не смогли эти решения воплотить в жизнь, но это зависит не только от парламента. Большая часть парламента - это люди, которые пришли работать. Другие пришли зарабатывать. Так будет длительное время, пока не примут новый закон о выборах, пока не будет контроля народа за парламентом и пока каждую минуту все вместе не будем следить за каждым избранником.

Провалы были в том, что не выполнили обещания, которые давали. Все говорили, что будет преодолена депутатская недоторканность. Не сумели. Все говорили, что будет закон об импичменте. Не сумели принять законы, которые бы дали развитие экономики и инвестиций", - сказал Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий передал Порошенко 2 оборонных закона

Это последняя пленарная неделя Верховной Рады в текущем году. В следующий раз народные депутаты соберутся в сессионном зале 15 января.