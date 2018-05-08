Кравчук дал молодым политикам установку перед выборами

Леонид Кравчук убежден, что на выборах 2019-го "победят здоровые политические силы, которые захочет народ". Фото: dpchas.com.ua

Власть должна общаться с народом и объяснять ему свои действия.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук на брифинге 8 мая.

"То, что делается сейчас, мне очень не нравится. Речь идет не об убеждениях, а о запретах. Это главный недостаток настоящего. Нужно садиться за круглый стол, обсуждать с людьми вопросы, проводить дискуссию. Тогда люди начинают что-то понимать. А когда говорят: "Закройте этот канал, потому что он против нас", - это признак слабости... Серьезное государство не ищет причин извне и не называет врагами всех, кто имеет иное мнение. Оно знает, что такое народ. Другого заказать не можем, как халву в магазине. Он такой. И с ним нужно работать", - отметил первый президент.

Он убежден, что в следующих выборах победят силы и кандидаты, которых хочет видеть народ.

"С такой растрепанной Украиной, как она сейчас, трудно идти на какие-либо выборы. Различные политические силы по-разному толкуют ситуации, в том числе такую ​​фундаментальную [относительно автокефалии украинской православной церкви]. Но считаю, что мы эти выборы должны провести. И президентские, и парламентские...

В процессе подготовки, когда начнется выдвижение, организация, выкристаллизуется более точная схема и победят здоровые политические силы, которые захочет народ", - сказал Кравчук.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.