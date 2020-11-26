"Крайняя мера для улучшения ситуации" - у Зеленского отреагировали на заявление Авакова о локдауне

При условии ухудшения ситуации, Украина должна будет влокдаун. Фото: 24 канал

Президент Владимир Зеленский вместе с правительством введут жесткий локдаун, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится.

Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" относительно заявления министра внутренних дел Арсена Авакова.

Зеленский проводит консультации и совещания по распространению и предотвращению коронавирусной инфекции. Президент, Офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий, заявила Мендель.

"На сегодняшний день медицинская система Украины была реабилитирована настолько, что выдерживает нынешнее нагрузки, однако, как видим, ситуация быстро меняется. Именно поэтому Владимир Зеленский инициировал восстановление действующих и разработку новых программ экономической помощи бизнесу и социальной поддержки населения в случае необходимости жесткого карантина".

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Также она подчеркнула - при условии ухудшения ситуации, Украина должна будет ввести локдаун.

"Для сохранения прежде всего жизни людей, а также нашей медицинской системы. В то же время, парламенту предложено проголосовать законотворческие инициативы по экономической поддержке".

Зеленский рассматривает локдаун как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации", добавила прессс-секретарь.

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. Развлекательные и торговые центры должны быть закрыты. С 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за неношения маски в общественных местах. Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за введение радикального локдауна в Украине на 3-4 недели.