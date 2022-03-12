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суббота, 12 марта 2022 03:15

"Крах режима Лукашенко" - МВД о нападении Беларуси на Украину

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&quot;Крах режима Лукашенко&quot; - МВД о нападении Беларуси на Украину
К войне с Украиной готовы только 3% белорусов. Фото: pixabay.com

Белорусы не готовы вступать в войну с Украиной, а военное вторжение Беларуси маловероятно.

По состоянию на сегодняшний день страна не объявляла нам войну, сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"По состоянию на сегодняшний день Беларусь нам войну не объявляла, по состоянию на данный момент никакие белорусы на территорию Украины не заходили", - заявил он в комментарии по поводу вероятного ввода войск Беларуси.

Если Лукашенко решится на войну с Украиной, это приведет к концу его правления.

"В Беларуси был проведен реальный социологический опрос - только 3% населения говорит, что они готовы к войне с Украиной. Лукашенко не может не понимать, что это будет начало конца его правления, если он станет сюда идти своей армией", - добавил Денисенко.

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Советник также подчеркнул, что белорусская армия "не самая сильная армия мира" и насчитывает всего 40 тыс. человек, а реальных боевых подразделений - 7-8 тыс. Если они зайдут в Украину, то "многие из них поедут в полиэтиленовых мешках, а как только появляются полиэтиленовые мешки в Беларуси, можно не сомневаться, что крах режима Лукашенко только ускорится и Лукашенко не может этого не понимать".

"И если он появится, то они достаточно быстро поймут, что зря они это сделали", - добавил он.

Беларусь может вступить в войну против Украины в России. Решение о самопровозглашенном президенте страны Александре Лукашенко. Для этого президент РФ Владимир Путин вызвал его в Москву. Это усложнит ситуацию для украинских Вооруженных сил и придаст трудности, однако наши войска готовы.

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