Козак после санкций бежал за границу с помощью белорусского олигарха - "Схемы"

Тарас Козак вылетел из Украины 24 февраля.
Это произошло через 3 недели после того, как СНБО и президент ввели против него санкции, сообщает программа "Схемы" в расследовании "Кум Путина, олигарх Лукашенко" на "Радио Свобода".
Сделал это Козак в самолете, которым пользуется олигарх из Беларуси Николай Воробей, приближенный к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.
Депутат Верховной Рады по ОПЗЖ Тарас Козак попал под санкции СНБО вместе со своим соратником Виктором Медведчуком 2 февраля.
Сейчас Медведчук сидит дома под домашним арестом, а вот Козака в Украине нет. Вроде он уехал на лечение в Беларуси.
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Суд 20 мая дал разрешение на задержание Тараса Козака.
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