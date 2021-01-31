Коррупция не является самой большой проблемой бизнеса - юрист

Должны определиться: мы ослабляем или усиливаем давление на бизнес. Пока власть действует по второму сценарию, несмотря на эпидемию и мировой кризис, которые подкосили предпринимательство, считает юрист Александр Чебаненко.

"Стоит уменьшить проверки, максимально упростить отчетность. Вводить либеральные условия для малого бизнеса - освободить от налогов на время карантина, как в Грузии. Не надо давить на ФЛП. Налоговое законодательство нуждается в упрощении. Бизнес всегда идет туда, где легче.

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Мировой опыт свидетельствует, что коррупция не является самой большой проблемой сферы. Если в коррумпированном государстве легко войти и выйти из бизнеса, он будет развиваться. Пример - экспансия Китая в Африке. Если бизнес ставят в жесткие рамки, как в Германии, Франции или Нидерландах, его хоронят в другом месте. Мы не являемся членами Евросоюза, но наблюдаем огромный отток капитала из Украины ".

Нужна политическая воля, чтобы преодолеть Украине коррупцию, считает Александр Чебаненко.