Чего не хватает Украине, чтобы переломить хребет коррупции

Нужна политическая воля, чтобы преодолеть Украине коррупцию, считает юрист Александр Чебаненко.

"В Румынии, Чехии, Польши к ответственности привлекали даже премьеров. Главный критерий - доведения дела до суда. В Румынии это налаживали пять-семь лет. В Польше - быстрее. У нас шесть прошло. Топчемся на месте. В Украине антикоррупционных органов уже больше всего в Европе. с 2015-го ежегодно из госбюджета на них выделяли 92 миллиона долларов. И почти 64 миллиона получили из зарубежных источников. Но уровень доверия общества к ним низок. Центр Разумкова исследовал, что Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции не доверяет 71 процент опрошенных, Национальном антикоррупционном бюро - 72,5 процента, специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70. Об эффективности еще рано говорить. Есть коррупционные скандалы и внутренняя конкуренция. Есть проблема непрофессионализма ", - сказал Чебаненко.

Нужна ревизия всей антикоррупционной архитектуры на соответствие законодательству, добавил.

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"Надо провести общую налоговую амнистию. Важно определить конкретный период, за который человек может указать все доходы, но не подтверждать источников. Это позволит легализовать доходы, что не являются таковыми, а просто их не могут подтвердить документами. Конечно, недопустима легализация таким способ состояния, полученных преступным путем ".

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Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщило, что от его имени неизвестные вели общение с руководителя территориальных управлений Агентства.