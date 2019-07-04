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четверг, 04 июля 2019 18:06

Корпорация Порошенко запустила новую фабрику

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Корпорация Порошенко запустила новую фабрику
Бизнес Петра Порошенко расширяется.

Кондитерская корпорация Roshen, которая контролируется бывшим президентом Петром Порошенко, запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе.

Об этом свидетельствует инофрмация на упаковке продукции Roshen, которая продается в фирменной сети, пишет LIGA.net

На упаковке указано, что продукция произведена бисквитным комплексом Roshen, расположенном по ул. Привокзальной города Борисполя.

Официально о запуске фабрики в Roshen не сообщали.

На запрос издания в Roshen ответили, что сейчас предприятие на этапе запуска производства, первая партия товара из новых мощностей поступила в продажу несколько месяцев назад.

"Сейчас на фабрике работает более 100 человек. В течение двух лет планируется увеличение штата до 500 сотрудников. При выходе комплекса на полную мощность общая численность сотрудников должна достичь 1100 человек", - заявили в компании.

На бисквитном комплексе в Борисполе работает две линии: линия по производству крекера Hi Day мощностью около 1 т печенья в час и линия, на которой производят печенье "Есмеральда" с новым вкусом и печенье Karolina.

Выход фабрики на полную мощность запланирован до конца 2020 года.

В пресс-службе корпорации заявили, что продукция из Бориспольского бисквитного комплекса будет поставляться во все страны, где присутствует Roshen.

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"Roshen" - один из наибольших мировых кондитерских производителей. В корпорацию входят Киевская, Кременчугская фабрики, в Виннице - две производственные площадки и молочный завод, фабрики в Литве и Венгрии.

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Дата
04
июля

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