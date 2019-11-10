Корниенко стал главой партии "Слуга народа"

Новым руководителем партии "Слуга народа" выбрали Александра Корниенко. Фото: mind.ua

Новым главой президентской партии "Слуга народа" стал народный депутат и первый заместитель председателя фракции 35-летний Александр Корниенко.

В своей речи Корниенко пообещал провести законодательные изменения относительно политических партий. Также новый руководитель рассказал, что "Слуга народа" планирует создать общественный хаб для обсуждения законопроектов и устав партии, передает РБК-Украина.

Корниенко добавил, что его партия должна сексуально привлекать украинцев.

"Партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать", - подчеркнул он.

Руководитель политсилы также анонсировал новый этап тренингов для "слуг народа", рассматривая варианты Трускавца, Египта и Буковеле.

Корниенко известный широкой публике как общественный деятель в сфере неформального образования, один из основателей и руководителей СИМ - Союза Инициативной Молодежи. Прежде чем пойти в большую политику, он провел более 100 учебных мероприятий для молодежи и третьего сектора. В 2009 году Корниенко получил номинацию "Молодой тренер года".

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В партийном списке "Слуги народа" Корниенко занимает седьмой номер. Во время президентских выборов выполнял роль координатора команды Зеленского. В партии Корниенко характеризуют, как сильного лидера.

Также отмечается, что новый руководитель "Слуги народа" не боится общаться с прессой и рассказывать о вполне конкретных политических реалиях.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидер партии "Слуга народа" сложил свои полномочия. Это сделал на съезде партии, который проходит сегодня, 10 ноября в Киеве.