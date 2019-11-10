Корниенко стал главой партии "Слуга народа"

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 306
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 171
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1008
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2664
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 855
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2061
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2205
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5166
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
10
3
4
6
5
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
&quot;Делам Майдана труба?&quot;: Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Видео
Все видео
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
Можем вернуться в любой момент - все детали о сегодняшнем отвода в Петровском
Можем вернуться в любой момент - все детали о сегодняшнем отвода в Петровском
СБУ обыскивает офис, связанный с нардепом
СБУ обыскивает офис, связанный с нардепом
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"
Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1161
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 855
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3699
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2061
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
1 Просмотров: 450
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
воскресенье, 10 ноября 2019 14:15

Корниенко стал главой партии "Слуга народа"

  Комментировать
Корниенко стал главой партии &quot;Слуга народа&quot;
Новым руководителем партии "Слуга народа" выбрали Александра Корниенко. Фото: mind.ua

Новым главой президентской партии "Слуга народа" стал народный депутат и первый заместитель председателя фракции 35-летний Александр Корниенко.

В своей речи Корниенко пообещал провести законодательные изменения относительно политических партий. Также новый руководитель рассказал, что "Слуга народа" планирует создать общественный хаб для обсуждения законопроектов и устав партии, передает РБК-Украина.

Корниенко добавил, что его партия должна сексуально привлекать украинцев.

"Партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать", - подчеркнул он.

Руководитель политсилы также анонсировал новый этап тренингов для "слуг народа", рассматривая варианты Трускавца, Египта и Буковеле.

Корниенко известный широкой публике как общественный деятель в сфере неформального образования, один из основателей и руководителей СИМ - Союза Инициативной Молодежи. Прежде чем пойти в большую политику, он провел более 100 учебных мероприятий для молодежи и третьего сектора. В 2009 году Корниенко получил номинацию "Молодой тренер года".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото

В партийном списке "Слуги народа" Корниенко занимает седьмой номер. Во время президентских выборов выполнял роль координатора команды Зеленского. В партии Корниенко характеризуют, как сильного лидера.

Также отмечается, что новый руководитель "Слуги народа" не боится общаться с прессой и рассказывать о вполне конкретных политических реалиях.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидер партии "Слуга народа" сложил свои полномочия. Это сделал на съезде партии, который проходит сегодня, 10 ноября в Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Корниенко стал главой партии "Слуга народа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Украина не удержала победу в матче с Германией

Сектанты захватили христианский собор в столице

Самое читаемое
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
10
 Просмотров: 32625
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 29890
Гороскоп на 9-10 ноября: в чей карман придут деньги
Гороскоп на 9-10 ноября: в чей карман придут деньги
 Просмотров: 6660
Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
5
 Просмотров: 6453
Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок
Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок Просмотров: 6201
Политика
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия Просмотров: 2394
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
10
 1 Просмотров: 558
Технологическое недоразумение: министр разъяснил, какие именно стандарты новостей для СМИ будут устанавливать
Технологическое недоразумение: министр разъяснил, какие именно стандарты новостей для СМИ будут устанавливать Просмотров: 207
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
6
 4 Просмотров: 504
Экс-нардеп Залищук стала советником премьер-министра
Экс-нардеп Залищук стала советником премьер-министра Просмотров: 288
Больше всего комментируют
8
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
7
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
2
Американская теннисистка напала на соперницу после матча
2
Новая власть по: Московскую церковь уже переименуют на русскую
Голосов: 13568
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua