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четверг, 11 февраля 2021 18:40

Корниенко прокомментировал возможность замены Разумкова на Стефанчука в Раде

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Автор: rada.gov.ua
  Александр Корниенко назвал "пока что слухами" информацию о намерении Владимира Зеленского отдать должность Дмитрия Разумкова Руслану Стефанчуку.
Александр Корниенко назвал "пока что слухами" информацию о намерении Владимира Зеленского отдать должность Дмитрия Разумкова Руслану Стефанчуку.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал слухами якобы намерение президента Владимира Зеленского заменить Дмитрия Разумкова в должности спикера парламента на первого вицеспикера Руслана Стефанчука.

"Слухи разные ходят о кадровых и не кадровых процессах. Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает, мы вчера обсуждали повестку дня следующей недели, мы это делаем время от времени с президентом. Мы долго обсуждали те законы, которые беспокоят общество:" евробляхы " закон об оружии. Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. То есть пока это действительно из области слухов ", - сказал Корниенко во время брифинга 11 февраля.

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Также глава "Слуги народа" отметил, что не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком, ни между ним и Арахамией, ни между Арахамией и Разумковым.

По информации СМИ, Владимир Зеленский хочет сменить спикера парламента в связи с самостоятельностью действующего председателя ВРУ Дмитрия Разумкова. Тот вроде бы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.

Разумков уступает во втором туре выборов президента Зеленскому, о чем свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. В то же время действующего спикера готовы поддержать 40% из тех, кто пойдет на выборы и определился.

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Дата
11
февраля

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