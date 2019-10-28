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понедельник, 28 октября 2019 16:42

Корчак сообщили о подозрении

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Корчак сообщили о подозрении
Корчак не внесла в декларацию за 2016 автомобиль, которым постоянно пользовалась. ФОТО: Facebook-страница Натальи Корчак

Экс-руководительнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак сообщили о подозрении в недостоверном декларировании.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура без указания имени.

Источники "Украинской правды" подтвердили, что речь идет о Корчак.

Экс-чиновница не внесла в декларацию за 2016 год автомобиль, которым постоянно пользовалась.

Приобрел автомобиль близкий к Корчак человек за 544,39 тыс. грн, впрочем пользовалась им сама экс-руководительница НАПК и ее муж.

"Учитывая это, пользование указанным автомобилем должно было быть отраженным в декларации за 2016 год. Однако данная информация в декларации отсутствовала".

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Наталья Корчак возглавила Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 марта 2016-го и была первым его председателем. НАЗК широко критиковали за постоянные сбои в системе реестра деклараций. В частности, в конце срока подачи отчетности она несколько дней не функционировала.

Корчак отказывалась уходить с поста добровольно.

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