Конституционный суд возьмется за полномочия президента

Конституционный суд рассмотрит представление 51 народного депутата прошлого созыва о назначении президентом председателя Киевской городской государственной администрации.
Представление будет рассматривать Большая палата КС 12 декабря.
В суд 27 августа обращались нардепы 8-го созыва, в частности из фракций БПП, Радикальной партии Олега Ляшко, "Народного фронта".
Хотели получить ответа на вопрос, может ли президент назначать и увольнять с должности председателя КГГА лицо, которое не выбрали мэром Киева. Может ли Киевский городской совет образовывать исполнительные органы вне структуры КГГА.
Просят предоставить толкование ряда статей Конституции.
Рассмотрение начнется в 10:00 в форме устного производства.
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В октябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о столице.
Согласно документа предполагается восстановить райсоветы в Киеве, как представительные органы жителей районов столицы. При этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского головы и председателя КГГА.
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