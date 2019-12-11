Конституционный суд возьмется за полномочия президента

Представление в суд написали нардепы предыдущего созыва еще в августе.

Конституционный суд рассмотрит представление 51 народного депутата прошлого созыва о назначении президентом председателя Киевской городской государственной администрации.

Представление будет рассматривать Большая палата КС 12 декабря.

В суд 27 августа обращались нардепы 8-го созыва, в частности из фракций БПП, Радикальной партии Олега Ляшко, "Народного фронта".

Хотели получить ответа на вопрос, может ли президент назначать и увольнять с должности председателя КГГА лицо, которое не выбрали мэром Киева. Может ли Киевский городской совет образовывать исполнительные органы вне структуры КГГА.

Просят предоставить толкование ряда статей Конституции.

Рассмотрение начнется в 10:00 в форме устного производства.

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В октябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о столице. Согласно документа предполагается восстановить райсоветы в Киеве, как представительные органы жителей районов столицы. При этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского головы и председателя КГГА.