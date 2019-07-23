Кононенко проиграл округ

Первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенка", друг президента-предшественника Игорь Кононенко с большим разрывом проигрывает кандидату от "Слуга народу".
Об этом свидетельствуют результаты голосования по округу №94 в Киевской области.
Так, за кандидата от "СН" Александра Дубинского проголосовали 40,81% избирателей, а за Кононенко - 12,00%.
Посчитано 85,29% протоколов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нет выборов - нет факта: Кононенко оригинально возразил подкуп
В прошлом году в июле жители Хутора Железного получили от Кононенко ко дню села подарок в виде торта с его именем.
Кононенко является бизнес-партнером Петра Порошенко. Имеет 14,9% акций Международного инвестиционного банка, который контролирует президент.
Комментарии