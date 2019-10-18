Кононенко опроверг сообщение о своем задержании

Кононенко не задержали. Фото: РБК

Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко опроверг сообщения о своем задержании в аэропорту "Борисполь".

Он сообщил, что находится в Стамбуле и направляется в Китай на турнир по теннису, в котором принимает участие воспитанница его теннисной академии, он сообщил в комментарии агентству LIGA.net.

"Никто меня не задерживал, никому не нужен. Поэтому 28-го числа хочу подписать договор о сотрудничестве с федерацией тенниса Китая", - сказал Кононенко.

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На своей странице в Facebook экс-нардеп написал, что "с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину".

"Официально сообщаю, что я не нанимал Лещенко к себе пресс-секретарем и не предоставлял ему полномочий комментировать что-либо, связанное с моей персоной. Прошу журналистов обращаться ко мне, когда вы делать новости обо мне", – отметил Кононенко.

Бывший депутат сообщил, что приземлился в Стамбуле, после чего планирует посетить Китай.

Напомним, о временном задержании Игоря Кононенко вечером 17 октября в аэропорту "Борисполь" сообщил бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.