Экс-нардепа Кононенко задержали в аэропорту "Борисполь" - журналист

Кононенко не выпустили из "Борисполя". Фото: Сегодня

Бывшему нардепу и соратнику пятого президента Украина Петра Порошенко Игорю Кононенко не дают вылететь из Украины.

"Бывший депутат Игорь Кононенко в четверг вечером прибыл в аэропорт Борисполь с целью вылететь за пределы Украины. В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса", - в Telegram сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

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Ранее, после попытки вылететь из Украины был задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.