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четверг, 17 октября 2019 14:14

Детективы НАБУ задержали Гладковского

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Детективы НАБУ задержали Гладковского
Олега Гладковского не выпустили из Украины. Фото: Олег Новиков

Первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський пытался вылететь из Украины, но его не выпустили. Мужчину задержали детективы НАБУ.

"НАБУ подтверждает задержание експершого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Следственные действия продолжаются", - сообщила пресс-служба учреждения в Twitter.

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После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий". Гладковский - фигурант в этом деле.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали проверять, действительно ли первый экс-заступнник секретаря СНБО Олег Гладковський не задекларировал 4, 5 млн гривен.

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