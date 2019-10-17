Детективы НАБУ задержали Гладковского

Олега Гладковского не выпустили из Украины. Фото: Олег Новиков

Первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський пытался вылететь из Украины, но его не выпустили. Мужчину задержали детективы НАБУ.

"НАБУ подтверждает задержание експершого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Следственные действия продолжаются", - сообщила пресс-служба учреждения в Twitter.

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После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий". Гладковский - фигурант в этом деле.

#НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря #РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі – згодом. pic.twitter.com/o7r1ZxDMI3 — NAB Ukraine (@nab_ukr) 17 октября 2019 г.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали проверять, действительно ли первый экс-заступнник секретаря СНБО Олег Гладковський не задекларировал 4, 5 млн гривен.