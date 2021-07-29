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четверг, 29 июля 2021 23:31

Конгресс США утвердил помощь Украине

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Конгресс США утвердил помощь Украине
США окажут помощь Украине. Фото: Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине.

"Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долл., что на 28,5 млн долл. больше, чем в текущем году", - в Фейсбук сообщило посольство Украины в США.

Из указанной сметы 125 млн. долл. будут выделены на цели помощи Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн. долл. больше, чем в 2021 году.

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом США.

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Украина ожидает транш от МВФ осенью. Государство рассчитывает на $ 700 млн. В ходе визита в США министра финансов Сергея Марченко с МВФ удалось достичь компромисса по многим вопросам. Стороны договорились о совместной работе для достижения соглашения.

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