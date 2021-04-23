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пятница, 23 апреля 2021 10:48

Конец эпохи бедности: жена "слуги" Юзика стала успешной бизнесвумен после того, как мужа избрали нардепом

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Конец эпохи бедности: жена &quot;слуги&quot; Юзика стала успешной бизнесвумен после того, как мужа избрали нардепом
Юрий Корявченков избирался от партии "Слуга народа" по округу в Кривом Роге. Фото: Сергей Старостенко

После того как Юрий Корявченков, известный сценическим именем Юзик из "Квартала 95" стал народным депутатом от "Слуги народа", его жена Татьяна зарегистрировалась физическим лицом - предпринимателем и стала успешной бизнесвумен. Об этом сообщает журналистский проект "Слідство.Інфо"

В 2019 году прибыль жены нардепа составил более 1,5 млн грн, в прошлом году — более 3 млн. До этого Татьяна Корявченкова работала директором ООО "Кіностолиця", учредителем которого является бизнес-партнер президента Владимира Зеленского и его первый помощник Борис Шефир.

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В 2020-м зарплата нардепа составила менее 0,5 млн грн.

В прошлом году Татьяна Корявченкова приобрела новенькую Toyota Land Cruiser за более чем 2 млн грн. Семья выплатила кредит за квартиру в Киеве, оформленный в 2008 году. Сумма кредита составляла почти $181 тыс.

"Пропустил конец эпохи бедности... Это не какое-то общее улучшение, а улучшение у простых конкретных людей", — написал журналист Александр Курбатов в Facebook

97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

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