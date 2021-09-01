Конец эпохи бедности: "слуга народа" отправил ребенка в школу за 200 тыс. грн в год

Дочь председателя Черкасской ОГА, "слуги народа" Александра Скичко и предпринимательницы Елизаветы Юрушевой Наталья будет учиться в частной школе. Год обучения там стоит в среднем около 200 тыс. грн.

Ребенок поступил в частную столичную школу "Академии современного образования" в Киеве, сообщает черкасское издание "Про все".

Сообщение о событии Елизавета Юрушева опубликовала в Instagram.

Речь идет об элитной столичной гимназии - "Гимназия А +" ООО "Академия современного образования".

По расценкам, находящимся в открытом доступе, год обучения в заведении стоит около 200-240 тыс. грн.

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В январе-июле средняя зарплата в Украине составила 13 458 грн.