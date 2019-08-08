Компания помощника Зеленского претендует на госфинансирование проекта

ООО "Киноквартал" первого помощника президента Сергея Шефира допустили к конкурсу на получение государственного финансирования.
Компания хочет снять документальный фильм "Фанаты".
Проект стал одним из 233, которые допустили к конкурсу.
Согласно заявке на получение финансирования, фильм должен рассказать о фанатском движении на примере ультрас "Динамо Киев". Об его идеологии, традициях и ценностях.
"Фильм ответит на вопрос: что движет людьми, которые хранят верность цветам своего клуба всю свою жизнь?" - говорится в описании проекта.
Компания Шефира указала, что требует 100% финансирования проекта, то есть 3,315 млн грн.
Снимать фильм планируют с сентября 2019-го по май 2020 года. Премьера запланирована на октябрь 2020-го.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Я слежу, чтобы Зеленский оставался человеком - Шефир
Президент Владимир Зеленский назначил сценариста, продюсера, соучредителя "Студии Квартал-95" Сергея Шефира своим первым помощником 21 мая.
Комментарии