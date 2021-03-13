Комитет ВРУ поддержал разблокирование большой приватизации

Законопроект о разблокировании большой приватизации поддержали ко второму чтению. Фото: agropolit.com

Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады поддержал правительственный законопроект о разблокировании большой приватизации.

Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди.

"Комитет ВРУ поддержал правительственный законопроект относительно разблокирования большой приватизации №4543 ко второму чтению. Буду готовиться и надеяться, что это голосование будет так же успешным, как и в прошлый раз", - отметила она.

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С 30 марта 2020 Украина временно отказалась от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.