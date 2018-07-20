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пятница, 20 июля 2018 17:22

Комитет ВР вместе с Минздравом одержали победу над командой ректора Запорожана в ОНМедУ

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Исполняющий обязанности ректора ОДМедУ Константин Аймедов смог занять место в кабинете руководителя. Произошло это лишь 20 июля утром, через два дня после его назначения.

Аймедов не мог попасть на рабочее место на протяжение двух дней. Сторонники экс-ректора, уволенного приказом Супрун, препятствовали этому. Кроме того, они заявляли, что приказ об увольнении с должности Валерия Запорожана они не признают. Об этом сообщает "РБК-Украина".

20 июля, чтобы обеспечить приказ Министра здравоохранения, нардеп, член комиссии по здравоохранению Сергей Мельничук помог Константину Аймедову занять рабочее место.

Автор: dumskaya.net
 
Автор: dumskaya.net
 

Вместе с ними в кабинет прошли члены комиссии из Министерства здравоохранения. Они говорят, что другого способа получить необходимые им для работы документы не было: сотрудники университета саботируют проверку.

Сегодняшние события в ОДМедУ - пожалуй, одна из первых успешных совместных акций Парламентского комитета по здравоохранению и Министерства охраны здоровья.

Что касается экс-ректора Валерия Запорожана, он находится на больничном и судится с Минздравом. 19 июля Приморский районный суд Одессы отказал Запорожану в удовлетворении иска о запрете проверки Минздрава.

Суд вынес решение заявление В. Запорожана об обеспечении иска по подаче искового заявления в Минздрав Украины о признании незаконным Приказа №73 – Адм. От 11 июля 2018 года – о проведении комиссионной проверки; отмене приказа №73-АДМ вернуть.

 

Сам Валерий Запорожан сейчас находится в больнице.

Уже после приказа о его увольнении в университете складывалась напряженная обстановка - по состоянию на утро 18 июля одновременно пытались работать в два и.о. ректора: один, назначенный приказом Минздрава, второй - якобы приказом Запорожана.

Адвокат вуза уточнила, что исполняющим обязанности ректора после ухода Запорожана на больничный стал Юрий Бажора, который является проректором по научно-педагогической работе. Проректор Юрий Бажора в ходе переговоров с представителем министерства согласился подписать приказ МОЗ об увольнении экс-ректора.

 

Однако, как пишет "Справжня Варта", документы позволяют утверждать, что Юрий Бажора сам назначил себя и.о. ректора. Также сообщается, что в настоящее время готовится представление в Прокуратуру о превышении им служебных полномочий.

РБК-Украина
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